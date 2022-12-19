قصف روسي على «كييف».. والجيش الأوكراني يعلن إسقاط 9 «مسيرات»

تعرضت «كييف» لقصف عنيف، اليوم الاثنين، فيما أشارت وسائل إعلام إلى سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى مهاجمة روسيا، العاصمة الأوكرانية بعدد كبير من المسيرات من «طراز شاهد» الإيرانية.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني، إن قواته أسقطت 9 طائرات بدون طيار «مسيرات» إيرانية الصنع في أجواء العاصمة «كييف» صباح اليوم الاثنين.

وكان السلطات الروسية، زادت من وتيرة قصفها بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى خلال اليومين الماضيين على أنظمة القيادة الأوكرانية العسكرية ومنشآت الطاقة والمجمع الصناعي العسكري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية..

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء قصف أوكراني لمزرعة دواجن في «مقاطعة بيلجورود» الروسية، وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أهدافا.

أضرار مادية بـ 14 مبنى سكني

وأشار جلادكوف، إلى أن القصف الأوكراني تسبب في أضرار مادية لـ14 مبنى سكنيا و9 سيارات.

في حين أعلنت روسيا مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أوكراني استهدف إحدى مقاطعاتها المحاذية لأوكرانيا غرب البلاد.

بدورها، قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، إن القوات الروسية المرابطة في بيلاروسيا تجري مناورات تكتيكية، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

روسيا تزيل 125 ألف مصدر للمعلومات المزيفة حول الأزمة الأوكرانية

وحظرت السلطات الروسية، أو أزالت 125 ألف مصدر للمعلومات المزيفة على الإنترنت حول الأزمة الأوكرانية، وقال المدعون العامون الروس، في بيان، اليوم الاثنين، إن الحظر أو الإزالة خلال 2022 جاء بناء على طلب مكتب المدعي العام في روسيا.

وقال مكتب المدعي العام الروسي لوكالة أنياء «سبوتنيك» الروسية، إن بناء على طلبات أرسلها المدعون العامون «1630 طلبا» منذ بداية العام وحتى 1 ديسمبر الجاري إلى هيئة الرقابة على وسائل الإعلام «روسكومنادزور» لتقييد الوصول إلى المعلومات العامة غير الموثوق بها، قامت الهيئة بحظر أو إزالة منشورات تتضمن أكثر من 189000 من مصادر إلكتروني، بينها 125 ألفا نشرت معلومات مهمة غير موثوق بها حول أزمة أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن عملية تحرير «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا إلى أراضي الاتحاد الروسي في عام 2014، بدأت في عقول الناس، مضيفا إن عقول الأوكرانيين بدأت استعادتها عمليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«لندن» تزويد أوكرانيا بذخائر جديدة

من جانبها، تعتزم «لندن» تزويد أوكرانيا بذخائر جديدة مخصصة لسلاح المدفعية، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سيلتقي قادة تحالف قوة الاستطلاع المشتركة في لاتفيا.

بدوره، دعا رئيس حزب «الشعب الأوروبي» مانفريد ويبر، إلى بناء سياج على سبيل المثال جنوب شرق «الاتحاد الأوروبي» لمنع تدفق اللاجئين، وحدوث أزمة هجرة جديدة في التكتل، مضيفا أن يجب تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية، سواء البحرية أو البرية.

اقتصاديا قال رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، إن قادة تركيا وأذربيجان وتركمانستان سيجتمعون لتحديد خارطة طريق لتوريد الغاز التركماني إلى تركيا، مشيرا في مؤتمر للشباب بمدينة ماردين، إلى مناقشة موضوع الغاز مرارا وتكرارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

عرقاب: الجزائر تدرس مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا

وفي الجزائر، أشار وزير الطاقة محمد عرقاب، إلى أن بلاده تعمل على استغلال قدراتها في إنتاج الكهرباء لتصدير الفائض إلى أوروبا، مضيفا أن الجزائر أصبحت منتجا كبيرا للكهرباء بطاقة انتاجية تفوق 25 ألف ميجاواط، تستهلك منها 17 ألف ميجاواط في أوقات الذروة

وأضاف عرقاب، أن الجزائر تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.