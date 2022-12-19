أستاذ مناخ: أوروبا تتخذ حزمة قرارات لخفض الانبعاثات الكربونية

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إنه عندما يتعرض المجتمع لخطر يهدد بقائه فإن القائمين عليه يتخذون الفور إجراءات فاعلة لتجنب هذا الخطر، وهو ما قام به الاتحاد الأوروبي والدول الاوروبية التي كانت تحقق أهدافها التنموية دون النظر لأوضاع الدول النامية، وعندما بدأت التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال القارة الأوروبية وتهددها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التغير المناخي.

تأثر الدول الأوروبية بالتغيرات المناخية

وأضاف قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القارة الأوروبية تأثرت بالتغيرات المناخية بسبب موجات الصقيع وموجات الحرارة العالية، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المواطن الأوروبي، وهو ما جعل هذه الدول تستشعر خطورة التغيرات المناخية، وخاصة زيادة الانبعاثات الكربونية.

حزمة قرارات للتصدي للتغيرات المناخية

وأوضح أستاذ المناخ، أن الدول المتقدمة لم تكن تولي اهتماما لقرارات المؤتمرات المناخية السابقة، ومؤخرا اتخذت العديد من الإجراءات من بينها فرض الضرائب على الانبعاثات لتجنب الظواهر الجوية العنيفة الناجمة عنها، إلى جانب قرارات فعالة للبرلمانات الأوروبية لمواجهة تغيرات المناخ.