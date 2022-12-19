أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم.. الأبيض الهجين بـ3 جنيهات

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن اليوم، أن أسعار الكتاكيت تشهد استقرارًا في معظم الأنواع، لافتة إلى تباين الأسعار بين الأصناف المختلفة يكون وفقًا لعوامل الحجم والعمر وصحة الكتكوت.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم، بين 1.75 وجنيهين، وتباين سعر الكتكوت الساسو بين جنيهين و2.75 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي من جنيهين إلى 2.40 جنيه، والكتكوت الروزي بين 2.25 و2.50 جنيه.

الكتكوت الرومي والسمان

وجاء سعر كتكوت الرومي البرونزي نصف كيلو، عمر 45 يومًا، بـ 44 جنيهًا، وسجل الكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم، 17 جنيهًا، والكتكوت الرومي بوم عمر شهر، جاء سعره 16 جنيهًا، والكتكوت الرومي الأسمر 17 جنيهًا،أما كتكوت السمان الأسمر فسجل 2.5 جنيه، والأبيض الهجين 3 جنيهات، وكتكوت السمان الهجين عمر 14 يومًا 6 جنيهات.

أسعارالبط اليوم

وبلغ سعر كتكوت البط المولار والموسكوفي عمر يوم بين 15 و16 جنيهًا، وسعر كتكوت البط الفرنساوي بين 16.5 و17.5 جنيه، بينما بلغ سعر لحم البط المولار من 31 إلى 32.5 جنيه، والبط المسكوفي 47 جنيهًا، والفرنساوي من 24 إلى 24.5 جنيه.