حبس متهم بغسيل 25 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين في القاهرة

أمرت النيابة العامة، حبس المتهم بغسيل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعمليات نصب واحتيال على المواطنين في القاهرة، جمع ما يقرب من 25 مليون جنيه، وهو الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية طائلة بطريقة غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض لـ«الوطن»، إن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، وهي جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة غسل الأموال، بالحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.