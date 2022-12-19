نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس بتسعير القمح خطوة استباقية لمنع حدوث أزمة

رحب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر توريد القمح حيث تحقق تلك التوجيهات عائداً اقتصادياً للمزارعين وتساهم في زيادة كميات القمح الموردة للحكومة، لافتاً إلى أن سعر أردب القمح حاليا وصل إلى 1900 جنيه بفارق 900 جنيه عن السعر الإسترشادي الذي وضعته الحكومة قبل أشهر.

وأضاف «أبوصدام» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بوضع سعر مجزِ للقمح بمثابة إجراء استباقي يمنع حدوث أزمة مستقبلية في توريد الأقماح للحكومة وتقطع الطريق علي تجار الأزمات وتُسعد مزارعي القمح.

3.6 مليون فدان قمح هذا الموسم

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم وصلت لنحو 3.6 مليون فدان، لأول مرة في تاريخ مصر وهي أعلى من العام الماضي بنحو ربع مليون فدان ونتوقع أن تصل الإنتاجية إلى 11 مليون طن من الأقماح للموسم الحالي المنتظر حصاده وتوريده في شهر أبريل المقبل مطالباً الحكومة بتعديل السعر الإسترشادي الذي وضعته سابقاً لأردب القمح من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه كسعر عادل يتماشى مع السعر على أرض الواقع.

وأكد «ابوصدام» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لزيادة الإنتاج المحلي من الأقماح شجعت المزارعين علي زراعة القمح ووفر المشروع القومي لبناء الصوامع نحو 15% من الأقماح كانت تهدر في طرق التخزين القديمة كما حركت توجيهات «الرئيس» مسؤولي الزراعة للاهتمام بالقمح كمحصول استراتيجي في غاية الأهمية وخاصة في الوقت الحالي فوفرت الوزارة أكثر من 20 صنفاً من أجود أصناف القمح ذات الإنتاجية العالية والتي يصل إنتاج الفدان منها إلى 3 أطنان تقريباً ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية أكثر من الأصناف القديمة كما وضعت الوزارة خريطته صنفيه لإرشاد المزارعين لأفضل الأصناف التي تناسب أماكن زراعتهم ومواعيد الزراعة المثلى والتي تحقق أعلي إنتاجية مع توفير الآلات الزراعية المتطورة في زراعة الأقماح.

أبو صدام: مصر أكبر مشتري لقمح في العالم

وتابع أنه بالرغم من أن مصر أكبر مشتر للأقماح في العالم حيث نستورد أكثر من 12 مليون طن كل عام فأننا نحتل المرتب الأولى عالمياً في معدل إنتاج القمح من نفس الوحدة والمساحة.