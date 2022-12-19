حبس عاطل بتهمة الاتجار في «الحشيش» بالجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل له معلومات جنائية سابقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بعدما ضبط بحوزته 10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بالجيزة، وأمرت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لتحليلها وايفاد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل ضبط المتهم

وردت معلومات تفيد بحيازة عاطل لكمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار قدرت بقيمة 300 ألف جنيه تقريباً، وتمكّن ضباط مباحث قسم الجيزة من ضبط المتهم أثناء تواجده في أحد الشوارع، وبحوزته الحشيش قبل توزيعه على عملائه بدائرة القسم.

وأوضحت التحقيقات أنَّ المتهم كان يحمل المضبوطات بقصد بالاتجار في المواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

الموقف القانوني للمتهم

وحول الموقف القانوني المتوقع المتهم، يقول الخبير القانوني سمير عبدالعظيم إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.