جدول امتحان نصف العام للصف الثاني الإعدادي في الغربية.. عربي ولغات

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي، في مدارس محافظة الغربية، يوم الأربعاء الموافق 4 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 يناير من الشهر نفسه، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الغربية

وقال المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الصف الثاني الإعدادي، الفصل الدراسي الأول 2022، تبدأ يوم 4 يناير المقبل وتستمر 13 يوماً وتنتهي يوم 16 من الشهر نفسه.

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك تنسيقا كاملا بين مديرية التربية والتعليم بالغربية وكل الجهات المعنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمديرية حريصة على توفير كل الأجواء التي تساعد الطالب على أداء الامتحانات بشكل طبيعي.

5 مواد في جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2022

وتضمن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي التالي:

- الاربعاء 4 يناير.. امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ومدة الامتحان ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية، ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الاثنين 9 يناير.. امتحان مادة الهندسة، مدة الامتحان ساعتان، ومادة التربية الفنية، ومدة الامتحان ساعتان.

- الأربعاء 11 يناير.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومدة الامتحان ساعتان، وامتحان مادة الجبر والإحصاء، ومدة الامتحان ساعتان.

- السبت 14 يناير.. امتحان مادة اللغة الأجنبية، ومدة الامتحان ساعتان، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومدة الامتحان ساعة.

- الاثنين 16 يناير.. مادة العلوم، ومدة الامتحان ساعتان.