حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتطهير البيارات في السويس

شن حي السويس بمحافظة السويس، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، فضلًا عن تكثيف تطهير خطوط وبيارات الصرف وتصريف الأمطار، استعدادًا لفصل الشتاء الذي يبدأ الأربعاء المقبل.

حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

أعلن حي السويس بمحافظة السويس، تنفيذ العديد من إزالات التعديات على أملاك الدولة والإشغالات والتعدي على حرم الطريق العام ، بهدف عودة الانضباط للشوارع والميادين وتنفيذ القانون بمنطقة المحروسة الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحال التجارية والكافتيريات المخالفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة المنظر الحضاري للمنطقة.

تطهير بيارات الصرف الصحي

وتابع الحي بالتنسيق مع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحى وكسح المياه الناتجة عن الصرف بجوار المصالح الحكومية وشارع أحمد عبد العزيز، وبجوار مدرسة صلاح الدين الابتدائية، كما تم تطهير بيارات تصريف الأمطار وخطوط الصرف الصحي باستخدام سيارات النافوري استعدادا لفصل الشتاء، بالإضافة إلى متابعة أعمال تغيير محابس خط مياة الشرب بشارع أحمد عبد العزيز.