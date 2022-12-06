أستاذ هندسة طرق: محور «أبو ذكري» يخدم حركة الاستيراد والتصدير بميناء الدخيلة

قال الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، إن حجم الإنجازات بقطاع الطرق أصبح يشهد به الجميع في الداخل والخارج، إذ أن الإنجازات التي شهدها الصعيد لم تكن مسبوقة من قبل، إضافة إلى مشروعات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، مشيدًا بمحور أبو ذكري الذي تم افتتاحه بحضور الرئيس السيسي، أمس، والذي يستفيد منه أهل الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

محور أبو ذكري يلبي احتياجات المواطنين لأكثر من 20 عاما

وأضاف «الصادق»، في حوار على فضائية «الثانية المصرية»، أن محور المشير فؤاد أبو ذكري يسير بمحاذاة بحيرة مريوط، ليخدم منطقة مريوط ومنطقة برج العرب، كما يعد شريانا جديدا بين العلمين الجديدة والإسكندرية، إذ أن محور أبو ذكري باتساع 9 حارات، بينها 5 حارات للطريق السريع و4 حارات خدمة وهذا الاتساع الكبير سيخدم حركة المرور على مدار 20 عاما على الأقل.

شبكة الطرق القديمة كانت تخدم 30 مليون مواطن فقط

وأوضح أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان أن شبكة الطرق القديمة تم تجهيزها لخدمة 30 مليون فرد، وهو ما مثّل ضرورة لتطوير شبكة الطرق لكي تتناسب مع الزيادة السكانية لمصر التي تجاوزت 100 مليون مواطن، إذ تم إنشاء محور أبو ذكري وفقًا لأحدث المواصفات الدولية، لافتًا إلى أن أهمية هذا الطريق ترجع لربط لميناء الدخيلة كونها من الموانئ الهامة جدًا في مصر لحركة الاستيراد والتصدير.