آخر تطورات حادث معدية منشأة القناطر: انتشال 6 جثث

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، والبالغ عددها 8 فرق، 6 جثث من موقع غرق سيارة ربع نقل داخل مياه النيل، في آخر تطورات حادث معدية منشأة القناطر بقرية القطا عزبة الرمل مركز أشمون في محافظة المنوفية، وذلك مساء أمس.

آخر تطورات حادث معدية منشأة القناطر و8 فرق للبحث

وشارك في عمليات الإنقاذ 8 فرق إنقاذ نهري تابعة لقوات الحماية المدنية في محافظتي المنوفية والجيزة، في عمليات انتشال ضحايا غرق السيارة الربع نقل التي سقطت من المعدية، وتمكنوا من انتشال 6 جثث من الضحايا كان من بينها جثة الطفلة دعاء.

فيما تجري فرق الإنقاذ البحث قبل حلول الليل في محيط سقوط السيارة بنهر النيل للعثور على ضحايا من المفقودين، وسط دعوات الحاضرين من ذوي الضحايا.

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آخر تطورات حادث معدية منشأة القناطر.. تجمع ذوي الضحايا

وتجمع العشرات من أسر الضحايا ومعهم الأجهزة الأمنية وعدد من نواب المحافظين لمتابعة عمليات انتشال آخر ضحيتين للسيارة الربع نقل والتي سقطت في نهر النيل خلال محاولتها استقلال معدية للعبور للبر الثاني.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت من ناحيتها غرق سيارة من على معدية تربط بين قرية في المحافظة وقرية أخرى تابعة لمحافظة الجيزة كان يستقلها نحو 21 شخصًا نجا من بينهم 15 شخصًا.

وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على العاملين على المعدية وقائد السيارة الربع نقل التي كان يستقلها الضحايا.

وتجري التحقيقات حاليا مع المتسببين في الحادث، فيما تجمع الأهالي على البر من ذوي الضحايا منذ اللحظات الأولى منذ أمس وباتوا في العراء في انتظار انتشال جميع الضحايا.