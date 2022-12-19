فتح الحجز لـ 96 وحدة سكنية في مشروع تطوير عواصم المدن بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لخليج الأقطان بحي غرب مدينة المنيا على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، ويتضمن إنشاء 78 عمارة سكنية، بإجمالي 1872 وحدة سكنية، والذي يقوم بتنفيذه صندوق التنمية الحضرية.

استكمال أعمال شبكة المرافق

وعقد محافظ المنيا اجتماعا بمقر المشروع، ضم كافة الجهات المعنية، وبحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات والمرور والتموين وصندوق التطوير الحضري، لمناقشة استكمال الأعمال الخاصة بتنفيذ شبكة المرافق للمشروع، تمهيدا لتشغيل المشروع، الذي تم فتح باب الحجز لوحدات المرحلة الأولى أمس الأحد، حيث تم طرح 96 وحدة من وحدات المشروع للحجز بمدينة المنيا.

وأكد محافظ المنيا أن المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

المشروع نقلة حضارية

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز والنموذج الفريد من نوعه للعمارات السكنية، لافتا إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية للمنطقة بأكملها، ومثمنًا جهود القائمين على العمل للانتهاء من المشروع في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ.