غرفة دمياط تستضيف وفدا من الغرفة التجارية بسلطنة عمان

تستضيف الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد الزيني، وفدا من الغرفة التجارية بسلطنة عمان لبحث سبل التعاون والإستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في كافة المجالات، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين .

و دعت الغرفة، التجار والصناع ورجال الأعمال والمهتمين من أصحاب المهن المختلفة إلى حضور زيارة وفد سلطنة عمان يوم الأربعاء المقبل.

وشارك 40 عارضا من الغرفة التجارية بمحافظة دمياط إضافة لـ 50 عارضا من مدينة الأثاث بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السبت الماضي.

وتفقدت محافظ دمياط، أجنحة مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط وغرفة صناعة الأخشاب وتحدثت مع الصناع المشاركين بالمعرض، وأشادت بمستوى المنتجات المعروضة من الأثاث الدمياطي والتي عكست مكانته الكبيرة على خريطة الصناعة ومهارة الصانع الدمياطي.

كما تفقدت محافظ دمياط جناح فنانات من متحدي مرض السرطان بجمعية النور والأمل، حيث أشادت بمشاركتهن الفعالة وحضورهن القوي بهذا المعرض، كما تفقدت جناح مبادرة «حياة كريمة»، الذي شارك فيه عارضين من مختلف المحافظات للترويج لمنتجاتهم.

وأضافت محافظ دمياط قائلة: «ساهم معرض تراثنا في تعزيز آليات تسويق المنتجات المختلفة من الحرف اليدوية والتراثية بشكل عام والأثاث بشكل خاص، خاصة مع مشاركة بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لتحقيق التعاون فى مجالات التجارة و الوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق بمختلف الأنحاء».