العثور على جثتين لعاملين داخل غرفة بمزرعة سمكية في دمياط

عثر عدد من المواطنين في محافظة دمياط، اليوم السبت، على جثّتيْ شخصين داخل غرفة معيشة في إحدى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بالقرب من قرية «الرطمة»، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية، وتبين أنهما لقيا مصرعهما في ظروف غامضة، دون أن تُلاحَظ عليهما أية آثار عنف أو اعتداء جسدي.

شهود: أوقدوا موقد نار بقصد التدفئة وتركوها وناموا

وأفاد شهود عيان بأن الشابين أوقدوا موقد نار بقصد التدفئة، وتركوه وناموا، مؤكّدين أنهما شوهدا مساء أمس وهما يوقدان النار قبل أن تُكتشف وفاتهما صباحاً.

وتم نقل جثتيْ الشابين إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورود بلاغ بالعثور على جثتين

وتلقت شرطة النجدة بلاغاً من الأهالي بوفاة شخصين داخل مزرعة سمكية، وهما «محمد عبد اللطيف»، 35 سنة، ومقيم بمحافظة بني سويف، و«محمد فيالة»، 30 سنة، ومقيم بقرية «السنانية»، التابعة لمركز دمياط.

وتبين أنهما يعملان بمزرعة سمكية داخل بحيرة المنزلة، نهاية طريق كوبري «الرطمة» في عزبه البرج، وعثر على الجثتين داخل غرفة المعيشة بالمزرعة، وغير معروف سبب الوفاة.

وتم نقل الجثتين بمعرفة إسعاف دمياط، في وجود قوة من مركز شرطة دمياط، إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

وتكثف مباحث دمياط من جهودها لكشف غموض الحادث عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وبدأت في استدعاء أهلية المتوفيين وذلك لسؤالهم عن سبب الوفاة وظروفها وملابساتها.