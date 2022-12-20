من اليوم لآخر الشهر.. موعد تواجد سيارات شركة المياه المتنقلة لخدمة العملاء

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكزالتابعة لها بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

موعد ومكان تمركز سيارات خدمة العملاء المتنفلة بالقطاعات

وحددت الشركة في بيان مكان وموعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء كالتالي.

- موعد تمركزسيارات خدمة العملاء المتنفلة بقطاع "شرق" طوسون تقاطع شارع 25 مع شارع 16 بدء من 9 صباحا حتي 8 مساء

- موعد تمركزسيارات خدمة العملاء المتنفلة بقطاع "وسط " بشاير الخير 3القباري امام مسجد الشهيد إلهامي من 21 ديسمبر الى 22 ديسمبر من 9 صباحا حتي 8 مساء

- موعد تمركزسيارات خدمة العملاء المتنفلة بجوار مول زهران سموحه من يوم 24 ديسمبر الى 31 ديسميرمن 9 صباحا حتي 2 ظهرا

- موعد تمركزسيارات خدمة العملاء المتنفلة بشاير الخير 3 القباري من 3 عصرا حتي مساء

- موعد تمركزسيارات خدمة العملاء المتنفلة "غرب " مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان من 10 صباحا حتي 3 ونصف عصرا

- موعد تمركزسيارات خدمة العملاء المتنفلة امام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا حتي 9 مساء

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنفلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية ارقام تليفونات للتواصل مع المواطنين بسيارات خدمة العملاء المتنفلة كالتالي

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

فريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بخدمات الشركة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنفلة للمواطنين كالتالي «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير» لافتا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.