محافظ القاهرة: إزالة مخلفات البناء بالطريق الدائري في المعادي

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة تقوم بحملة لرفع تراكمات مخلفات البناء بالطريق الدائرى بمنطقة المعادى وكارفور ضمن الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة؛ لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن حملة إزالة مخلفات البناء يشارك فيها 15 قلابا وعدد 2 لودر، وحفار وبلدوزر لإزالة المخلفات وتجريد الأتربة لجميع مداخل ومخارج المنطقة.