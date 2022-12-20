استقرار في أسعار القطن.. قنطار «جيزة 96» يصل لـ8400 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن أسعار القطن أمس الإثنين، شهدت استقرارا في صنف جيزة 96 طبقاً لما أجري بعدد من المزادات العلنية بالمحافظات لعام 2022، كما شهدت 4 أصناف من القطن طويل التيلة تحرك في سعر قنطار القطن بواقع 100 جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، بالمزادات التي عقدت مساء أمس.

أسعار القطن.. ارتفاع 4 أصناف

وأوضح الدكتور محمد أبواليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار القطن أمس الإثنين، قد شهدت استقرار سعر قنطار القطن جيزة 96 فائق الطول ليسجل سعر القنطار في المزادات العلنية في محافظة كفر الشيخ 7935 حتى 8400 جنيه، بينما شهد الأصناف الـ 4 التالية ارتفاعا بواقع 100 جنيه، حيث سجل سعر قنطار القطن جيزة 97 لطويل التيلة بمحافظة الغربية بـ6810 حتى 7175 جنيها، وسجل ذات الصنف بمحافظة المنوفية بسعر من 7150 حتى 7160 جنيها.

أسعار القطن اليوم بالوجهين البحري والقبلي

وأضاف الدكتور محمد أبو اليزيد، إن أسعار القطن اليوم، قد سجلت بالوجهين البحري والقبلي، حيث سجل قنطار القطن جيزة 94 في محافظة الدقهلية من 6650 حتى 7350 جنيها، بينما سجل ذات الصنف المنزرع بمحافظة كفر الشيخ بسعر القنطار من 6650 حتي 7665 جنيه، خلال عمليات البيع والشراء اليوم التي أجريت علي هذا القطن المصري.

أسعار القطن اليوم والتوريد

كما أشار الدكتور «محمد»، إلى إن أسعار القطن، قد سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 بمحافظة دمياط بسعر من 6650 حتى 6765 جنيها، بينما سجل سعر قنطار القطن لجيزة 86 في محافظة البحيرة بـ6150 حتى 6705 جنيهات، مشيرا إلى أن الشون والساحات الخاصة بتوريد القطن المصري طويل التيلة في محافظات مصر قد استقبلت حتى الآن مليون 80 ألف قنطار قطن من الأصناف الـ 5 السابق ذكرها.