10 رسائل من والد أشرف حكيمي عن ابنه: محافظ على دينه ويستحق النهائي

حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وقدم أسود الأطلس أداء دفاعيا قويا أسهم بشكل كبير في تخطي العديد من المنافسين الذين يملكون نخبة من أشهر المهاجمين في العالم، على رأسهم كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال.

رد فعل أشرف حكيمي بعد المونديال

من بين نجوم المنتخب المغربي الذين تألقوا في المونديال اللاعب أشرف حكيمي، والذي كشف والده حسان حكيمي عن جوانب من حياته وسر تألقه ورد فعله بعد المونديال، وذلك خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، نستعرضها خلال النقاط التالية.

1- نحن عائلة محافظة على ديننا، ونقوم دائما بالدعاء لابننا أشرف حكيمي.

2- ربينا أشرف وكل أبنائنا على حُسن الله، وسنة كتابه ورسوله.

3- كنت أدعو الله لتوفيق اللاعبين جميعهم.

4- ما وصل إليه المنتخب المغربي في المونديال نصر من الله.

«أشرف» حزين بعد مباراة كرواتيا

5- المنتخب المغربي شرفونا وشرفوا المغرب العربي، وتحية للشعب المصري على تهنئتهم.

6- أشرف حكيمي الآن حزين على خسارة المنتخب المغربي أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

7- أشرف يرى أن المنتخب المغربي تعرض لظلم من حكام مباراة كرواتيا.

8- كان المنتخب المغربي يستحق ضربتي جزاء خلال مباراة كرواتيا، بشهادة عدد كبير من متابعي كرة القدم.

9- المنتخب المغربي كان يستحق الوصول لنهائي المونديال بكل جدارة واستحقاق.

10- أسود الأطلس كان مستواهم رائعا فلماذا لم يلعبوا النهائي؟ ولما لا نفوز بكأس العالم؟.