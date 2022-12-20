افتتاح فندق لرعاية الأرانب بشيكاغو.. يقدم مأكولات شهية وحكايات قبل النوم

للحيوانات الأليفة جانب من الترفيه الذي لم يعد مقتصرا على الإنسان فقط، إذ افتتح في شيكاغو فندق جديد يقدم جلسات تدليك للأرانب ومأكولات شهية ويقص على الأرانب حكايات ما قبل النوم.

إعادة إيواء الحيوانات

ويستخدم فندق «هير بي إن بي» في المدينة المشهورة بمطار «أوهير» (وبالكلمتين لفظ الأرانب بالإنجليزية)، الأموال التي يجنيها لإعادة إيواء الحيوانات الأليفة، بحسب «بي بي سي».

ويوفر منتجع الأرانب سجادا للتمدد عليه وأشهى المأكولات، حيث قالت مارسيا كوبرن، مشاركة في تأسيس الفندق، إنهم يريدون تقديم أفضل رعاية وإقامة فاخرة للأرانب الأليفة أثناء سفر أصحابها خارج المدينة.

توفير ملاذ لـ 300 أرنب

وهناك جانب جاد بجانب هذا، حيث تذهب أرباح الفندق لمؤسسة خيرية لتبني الحيوانات الأليفة، ويتم توفير ملاذ لـ 300 أرنب كل عام.

وتنتشر فكرة إقامة أماكن لتقديم الإقامة والرعاية والترفيه الحيوانات الأليفة في العديد من البلاد حول العالم مثل الكلاب أو القطط، إلا أن تخصيص فندق للأرانب من الأشياء غير المألوفة.