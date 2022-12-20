حبس المتهم بإصابة زوجته وابنته بالجيزة.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإصابة ابنته، وزوجته وطعن شقيق زوجته بكفر طهرمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة الإصابة العمد، وجرى نقل المصابين لمستشفى الهرم لتلقي العلاج وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات بالواقعة والتحفظ على سلاح الجريمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث، إلى تلقي الإدارة العامة للمباحث الجيزة إخطارًا من ربة منزل 39 سنة، وابنتها 19 سنة ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات وخدوش حول الرقبة، يفيد بتعدى زوجها عليها وعلى ابنتها بالضرب، وعند تدخل شقيقها تعدى عليه بواسطة سلاح أبيض «سكين» وإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر.

خلافات أسرية تحولت لمشاجرة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه سائق، 50 سنة، وعند مواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم وحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

قال حسن شومان، المحامي بالنقض، إن المادة 240 من قانون العقوبات حددت عقوبة الإصابة والجرح العمد، إذ نصت «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.