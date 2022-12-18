«التنمية الحضرية»: طرح مشروع سكن داره بـ9 محافظات من إجمالي 13

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع سكن داره، ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدن الكبرى، مستهدفة طرح 500 ألف وحدة سكنية، ويجري العمل حاليا في المرحلة الأولى بواقع 114 ألف وحدة سكنية، وهي المرحلة العاجلة من المشروع، ووصلت نسبة التنفيذ لـ77% لكل المشروع.

صديق: المواطن يحجز شقته جاهزة

أضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن الطرح الأخير الذي طرحه الصندوق، جاء في 9 محافظات من أجمالي 13، لأن نسب التنفيذ وصلت لـ85%، «أحنا بنتميز وبنخلي المواطن يحجز شقته وهي خلصانه ومتشطبه».

صديق: المشروع يتضمن دخول الوحدة في التمويل العقاري

واستطرد: «المشروع يتضمن كذلك، دخول الوحدة في التمويل العقاري، لأن التمويل العقاري ليه شروط لازم تكون الوحدة متشطبة وخلصانة، وكل ده بيدي ميزات للمشروع، مش بنسلم على طول، لكن الشبكات الرئيسية لسه لم تصل بعد، وأعطينا مهلة عام للتسليم بفترة أمان، لنا حتى يكون لدينا مصداقية، وفيه مشروعات ممكن يستلمها أصحابها خلال شهرين».

وأوضح أن مساحة الوحدات السكنية بمشروع داره تتراوح ما بين 100 متر وحتى 175 متر، وسيتم توفير فرص التقسيط على مدار 3 سنوات وحتى 7 سنوات، بخلاف التمويل العقاري الذي يوفر مدد زمنية أطول للسداد ونسب فوائد أقل، «فيه ميزات كتيرة جدا بنقدمها».