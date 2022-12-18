بعائد يصل إلى 17.25%.. مميزات الشهادات الجديدة من بنك التعمير والإسكان

أعلنت البنوك المصرية، عن مجموعة من شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المرتفع، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، وأصدر بنك التعمير والإسكان مجموعة من الشهادات الجديدة بعائد يصل إلى 17.25%.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات شهادات Premium الثلاثية الجديدة، وشهادة Royal Plus لمدة 3 سنوات، التي يقدمها بنك التعمير والإسكان لعملائه بعائد يصل إلى 17.25%.

مميزات شهادات Premium الثلاثية الجديدة من بنك التعمير والإسكان لمدة 3 سنوات:

- المستفيد من الشهادة: الأفراد الطبيعيون

- مدة الشهادة : ثلاث سنوات

- العملة : الجنيه المصري

- الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها 100,000 جنيه.

- العائد على الشهاد: 16.25% شهري ، 17.25% سنوي.

مميزات شهادة Royal Plus من بنك التعمير والإسكان لمدة 3 سنوات

- المستفيد من الشهادة : الأفراد الطبيعيون.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- العملة: الجنيه المصري.

- الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه ومضاعفات 100,000 جنيه.

- العائد على الشهاد: 16% شهري، 16.25% ربع سنوي، 16.5% نصف سنوي، 17% سنوي.

عائد الاسترداد

وبحسب الموقع الرسمي للبنك، يمكن استرداد كامل قيمة الشهادة من بعد مرور 6 أشهر حتى السنة الأولى بعائد استرداد 6%، والسنة الثانية بعائد استرداد 5%، والسنة الثالثة بعائد استرداد 4%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي في 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و13.75%، على التوالي، ويجري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.