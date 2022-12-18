طرح كراسات شروط حجز 60 شقة سكنية في مشروع «داره» بالمنصورة

طرح صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء اليوم، عن طريق موقع بنك الإسكان والتعمير، كراسات شروط حجز وحدات سكنية بمشروع «داره» في شارع الجيش بمحافظة الدقهلية، «سكني – إداري – تجاري»، وذلك بالطرح الأول الذي يتضمن 60 شقة سكنية عبارة عن عمارة واحدة غير شاملة الدور الأرضي، ويكون التخصص بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ويبدأ التسجيل على الموقع اعتبارا من اليوم الأحد ويستمر حتى يوم الخميس 12/1/2023.

وبحسب كراسة شروط حجز شقق مشروع عواصم المحافظات والتي جري طرحها اليوم في 9 محافظات وجري طرح عمارة واحدة فقط من بين 11 عمارة في مشروع «داره» المنصورة والذي يقع في شارع الجيش خلف سجن المنصورة العمومي.

كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات

كشفت كراسة شروط شقق عواصم المحافظات بالمنصورة عن مساحات الوحدات السكنية لعدد 60 شقة، وهم 3 مساحات: 171 مترا، و174 مترا، و179 مترا مربعا، ونشرت كذلك مسقط أفقي للدور المتكرر في المشروع، بالإضافة إلى صورا لواجهة المشروع وصورا أخري للعمارة على الطبيعة.

أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات داره في المنصورة

وتراوحت أسعار الشقق في مشروع داره بعواصم المحافظات بمدينة المنصورة بين 2 مليون و905 ألفا إلى 3 مليون و41 ألف جنيه، يسدد المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية مبلغ 75 ألف جنيه جدية حجز، ويستكمل بعدها إجراءات سداد المتبقي، ويجري تقسيط مبلغ 60% على أقساط ربع سنوية.

بدائل تقسيط ثمن شقة سكنية مشروع داره المنصورة

وحدد بنك الإسكان والتعمير 3 بدائل لتقسط 60% من وحدات سكنية مشروع داره المنصورة، وهم: قسط ربع سنوي على مدار 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى وسداد نسبة 40% من قيمة الوحدة السكنية.

وديعة الصيانة في مشروع شقق عواصم المحافظات

وأوضح أن أسعار الوحدات تكون وفقا للجداول المرفقة بكراسة الشروط شاملة نسب التميز، مع سداد قيمة وديعة الصيانة المقررة 8% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند استلام الوحدة، على أن توضع منها نسبة 7% كوديعة بنكية تدر عائد لاستخدامه لأعمال الصيانة، على أن يتم الصرف من النسبة المتبقية والمقدرة بنسبة 1% لأعمال الصيانة عن العام الأول لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

وأوضحت كراسة الشروط أنه يتم سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه - تليفون) متى قام الصندوق بتوصيلها للوحدة يسدد مبلغ جدية الحجز بالإضافة إلى مصروفات التسجيل - دفعة واحدة وغير مجزأة - عند التقدم للحجز.