«الأزهر» يعقد الملتقى الفقهي الثالث حول الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد

ينظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، غدا، الملتقى الفقهي الثالث بعنوان: «الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد»، وذلك في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحًا بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ويحضر الملتقي الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد داوود، أستاذ علم اللغة بكلية الآداب جامعة قناة السويس، والدكتور عمرو شريف، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

ويناقش الملتقى منهجية الفتوى في تفنيد شبهات الإلحاد، وآليات تأهيل المفتين في العلوم الإسلامية والإنسانية والطبيعية، وجهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مواجهة الإلحاد.