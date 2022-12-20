رئيس جامعة بنها: توفير احتياجات المستشفيات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى في الاستقبال وداخل الأقسام العلاجية المختلفة.

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعي.

مد مستشفيات بنها الجامعية بالاحتياجات الفنية

وأكد رئيس جامعة بنها أن مستشفيات بنها الجامعية لا تألو جهدا في الحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بالمستشفى.

كما أكد رئيس جامعة بنها على تعزيز الدور الذي تقوم به مستشفى بنها الجامعي في المساهمة في تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، ومن هذا المنطلق حرصت إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفى.

تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية بها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة والرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.