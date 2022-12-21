اليوم.. أول حفل غنائي لـ أنغام بعد تجاوز أزمتها الصحية الأخيرة

بعد غياب عن الحفلات الغنائية بسبب أزمتها الصحية تستعد الفنانة أنغام مساء اليوم الأربعاء، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية التي تستقبل من خلالها الجمهور مجددا.

وستشارك الفنانة أنغام اليوم في الحفل الغنائي الكبير الذي سيتم إقامته بموسم الدرعية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان «بعض من ذكرياتي تركي» والذي سيتضمن غناء مجموعة من أبرز أعمال الشاعر تركى بن عبد الرحمن.

حفل غنائي كبير بالسعودية

وسيحيي الحفل الغنائي الكبير بجانب الفنانة أنغام خمس مطربات أخريات وهن أصالة ونوال الكويتية وداليا مبارك وأميمة طالب ورولان وسيقوم الحفل المايسترو هاني فرحات بمشاركة الموسيقي ميشال فاضل.

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية شديدة تسببت فى دخولها لغرفة العمليات وإجراء عملية جراحية وكشفت عن هذا الأمر من خلال بيان رسمي نشر عبر صفحتها الخاصة حيث جاء فيه «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى».