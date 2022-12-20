ضبط شخصَين في القاهرة بحوزتهما أسلحة نارية بقصد التشاجر مع جيرانهما

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، حيازة شخصَين، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

ضبط المتهمين في الواقعة

على الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما «بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات من العيار ذاته - عدد 2 سلاح أبيض».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء، بقصد التشاجر مع أحد جيرانهما، بسبب خلافات بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.