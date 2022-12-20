القبض على 20 متهما بالاتجار في المخدرات والأسلحة خلال حملة أمنية بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (25) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( رشاش جرينوف - 9 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش - 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 17 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية" ) .

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة ) بحوزة ( 3متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") .

تنفيذ عدد (590) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات