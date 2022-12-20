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القبض على 20 متهما بالاتجار في المخدرات والأسلحة خلال حملة أمنية بأسيوط

كتب:

 محمد بركات 
12:36 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط  أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (25) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( رشاش جرينوف - 9 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش - 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 17 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية" ) .

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة  ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة ) بحوزة ( 3متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") .

تنفيذ عدد (590) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات

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بقلم  محمد بركات 