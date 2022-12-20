أضرار وطرق تنظيف الفاكهة «المطلية بالشمع».. اعرفها في 10 نقاط

ثمرة التفاح اللامعة، تجذب معها الأنظار، فقد يعتقد البعض أن سبب لمعانها يرجع لتنظيفها من قبل بائع الفواكه باستمرار فيقبل على شرائها، إلا أن هناك دراسات متعلقة بسلامة الغذاء أرجعت لمعان بعض الفواكه، ولا سيما التفاح بطلاء التجار طبقة من المواد الشمعية على الثمرة للإيحاء بأنها طازجة.

طرق تنظيم الفواكه والخضراوات بشكل صحيح

وكشف الدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أضرار وطرق تنظيم ثمار الفواكه أو الخضراوات، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، وذلك خلال النقاط التالية.

1- تشميع الفواكه والخضراوات متداول، ويتم تدريسه في «سكاشن» بعنوان «إعداد وتداول وتخزين الحاصلات البستانية مثل الخضر والفاكهة».

2- التشميع يتم إجراؤه على المحاصيل التي تكون معدة للتصدير لإطالة عمر الثمار وجعل شكلها العام مقبولة للمستهلك.

مشاكل صحية إذا زاد تركيز الشمع

3- المادة وتركيز الشمع المستخدم له أساس علمي، ومثله مثل أي مادة كيمياوية إذا زاد التركيز عند حد معين يحدث مشاكل صحية.

4- تراكم المادة قد يؤدي لتأثير مُمرض.

5- بعض الباعة الجائلين يستخدمون صبغات أو المُلمعات للثمرة بـ«بخاخة» وهنا الخطورة.

6- الثمرات القشرية مثل الموالح ليس بها مشكلات إذا تواجدت بها هذه المادة نظرا للتخلص من القشرة الخارجية بها.

7- الثمرات التي تؤكل بقشرتها الخارجية مثل التفاح تذهب المادة المُلمعة مع غسيلها بالماء.

8- ينصح بغسيل ثمرات الفاكهة قبل تناولها بمياه دافئة تبلغ حرارتها ما بين 45 إلى 50 درجة مئوية، أو تقشير القشرة الخارجية للثمرة.

9- معظم الثمار تنتج طبقة شمعية طبيعية لحمايتها من الأمراض الفطرية وغيرها.

10- يجب شراء الفواكهة والخضراوات من محال مرخصة للتأكد من جودة الثمار.