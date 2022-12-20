وزير النقل: تعاقدنا على مركب كوري عملاق.. والتدشين في مارس المقبل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لصناعة النقل البحري لمضاعفة الأرصفة بكافة الموانئ، لتصل لعمق 18 مترا؛ لاستقبال السفن ثقيلة الوزن.

وأفاد «الوزير»، بأن الوزارة تمتلك شركتين مصريتين وأخرى مشتركة مع الأردن والعراق للنقل البحري، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على صناعة مراكب جديدة.

وأعلن وزير النقل، أن الوزارة تعاقدت على مركب كوري عملاق حمولته 38 ألف طن، وستدشن في مطلع شهر مارس المقبل، وتم التعاقد مع شركات كورية لبناء مركبين بحمولة 15 ألف طن.

النقل: نسعى للتعاقد مع الترسانة الكورية على 4 مراكب

وأضاف أن الوزارة تسعى للتعاقد مع الترسانة الكورية على 4 مراكب، بإجمالي 7 مراكب بضائع وصب جاف، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التعاقد على مركب «رورو» لنقل الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية.

وجاء ذلك على هامش، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والمواصلات مع شركة مصر هولندا EDSCO، للتفريغ والشحن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات.

وحضر التوقيع، اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شهود، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنة، ولفيف من رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندي، بمقر وزارة النقل والمواصلات بمدينة نصر.