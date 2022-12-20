7 كليات بجامعة سوهاج تستعد لزيارة شركة المنح لاعتماد الإدارة المركزية

أجرى الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بإدارات المبني المركزي بالحرم الجامعي القديم، للوقوف على الاستعدادات النهائية لزيارة شركة المنح لاعتماد الإدارة المركزية، وعدد 7 كليات هي: العلوم، الطب البشري، التمريض، الصيدلة، الآداب، الزراعة، التجارة، والحصول على شهادتي الأيزو 9001 والأيزو 21001، لإدارة المؤسسات التعليمية، يوم الأحد المقبل.

فريق تفقد كليات الجامعة

واصطحب «عبدالخالق» في جولته، كلا من أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال، أمين الجامعة المساعد، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، والدكتور جمال سرور، المدير التنفيذي لمشروع الأيزو، مدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، وعدد من مديري العموم والإدارات والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير منظومة التعليم بالجامعات المصرية، وتأهيلها للمنافسة العالمية في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي، لافتا إلى أن الإعتماد الأكاديمي أحد الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم، خاصة في ظل ثورة المعلومات التكنولوجية والمعرفية، والاحتياجات المتجددة لسوق العمل، والذي كان دافعا نحو تطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم كافة.

وأوضح أن الجامعة تبذل جهودا حثيثة من أجل تأهيل إدارتها المركزية، وعدد من كلياتها للاعتماد الأكاديمي، وذلك في إطار تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والحوكمة لتحقيق المعايير القياسية، ما ينعكس على جودة العملية التعليمة ومنافسة الجامعة عالميا.

4 أيام مدة زيارة الاعتماد

وأشار الدكتور جمال سرور، إلى أن الزيارة سوف تستمر على مدار 4 ايام؛ إذ سيجرى تأهيل الإدارات المركزية، وعدد 7 كليات للحصول على شهادتي الأيزو 9001 والأيزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية، وجارٍ العمل على باقي الكليات لتأهيلها العام المقبل، موضحا أن الجامعة نجحت في الاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة عمل إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.