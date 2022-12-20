 الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من غد بمعدل درجتين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر من أكثر الدولة المستقرة خلال فصلي الشتاء والخريف على عكس كثير من البلدان، مضيفة أن الشتاء يبدأ جغرافيا غدا الأربعاء.

الأجواء تميل للحرارة في فترة الظهيرة

وأوضحت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأجواء حتى الآن تميل للحرارة في فترة الظهيرة، مع ضعف كميات الأمطار خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن درجة الحرارة ستبدأ بالانخفاض غدا من درجتين إلى 3 درجات، وسيبدأ المواطنون بالشعور النسبي بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

المنخفضات الجوية تتزامن مع فصل الشتاء

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك بعض المنخفضات الجوية تتزامن مع فصل الشتاء والتي تؤدى لحالة بسيطة من عدم الاستقرار، وتتفاوت الأمطار في تساقطها على السواحل الشمالية والتي بدأت اليوم على مطروح وسيدي براني والإسكندرية، ومن المتوقع استمرارها على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري، ومتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على بعض أنحاء القاهرة الكبرى.

برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.