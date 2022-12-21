بيعة مخدرات آخرها إعدام.. حكاية مقتل شاب على يد 4 أشخاص في المرج

فرحة عارمة وأصوات مهللة رجت داخل قاعة محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك بعد أن نطق القاضي بكلمات أثلجت صدور الأهالي، وهي الحكم بالإعدام شنقا لـ4 متهمين، أزهقوا روح الشاب «عامر» الذي رفض أن يتم بيع المواد المخدرة للشباب، فكان الموت مصيره المحتوم، ترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل هذه الجريمة المؤلمة بعد أن أبدى مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي في إعدام المتهمين.

ترويج المخدرات في الشارع

في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة المرج، وقف مجموعة من الأشخاص يتبادلون الأحاديث حول بيعهم لمختلف المواد المخدرة، لعملائهم في المنطقة ذاتها، وحال انتظارهم لأحد العملاء مر أمامهم الشاب «عامر» برفقة صديقه «مصطفى»، وعند سؤالهم للمتهمين عن وقوفهم بهذه الطريقة راوغوا في الإجابة، إلا أن الشاب وصديقه أدركا جيدا نية الآخرين في الوقوف، وهو بيعهم للمواد المخدرة.

لحظات معدودة حتى نشبت بين الطرفين مشادة كلامية، بسبب منع الشاب وصديقه للمتهمين أن يبيعوا المواد المخدرة في هذه المنطقة، إلا أن المتهمين رفضوا الاستجابة لكلام الشاب ونشبت مشاجرة قوية، أُطلق خلالها وابل من الأعيرة النارية تجاه الشابين، إذ سقط الشاب «عامر» جثة هامدة غارقة وسط بركة من الدماء، بينما صديقه «مصطفى» أصيب بإصابات خطيرة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع شاب قتيل إثر تعرضه لإطلاق أعيرة نارية عليه من قبل 4 أشخاص وفروا هاربين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، تعرض لإطلاق النار عليه من قبل مسجلين خطر بسبب رفض الضحية قيام الجناة بترويج المواد المخدرة في الشارع، وتم إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقضت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدامهم بعد سماع الرأي الشرعي في الإعدام.

الحكم بالإعدام على المتهمين

وتعليقا على ذلك، أكد أشرف ناجي، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمين واجهوا تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، مضيفا أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.