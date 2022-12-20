الحالات التي يحق لها الحصول على مهلة الإعفاء من غرامات الإسكان

قررت وزارة الإسكان، إعطاء مهلة إعفاء 90% من غرامات التأخير في سداد أقساط نظير حصولهم على شقق أو أراضٍ سكنية من الوزارة.

الحالات التي يحق لها الحصول على مهلة الإعفاء من الغرامات

وأعلنت وزارة الإسكان، بدء سريان مهلة إعفاء 90% من غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لكل من:

الوحدات السكنية

الوحدات الإدارية

الوحدات المهنية والمحال

قطع الأراضي

الفيلات

الوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة

مهلة الإعفاء من الغرامات

وتأتي مهلة الإعفاء من الغرامات وفقا لما كشفه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كتيسيرات إضافية حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، لكافة الوحدات السكنية والوحدات الإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها سواء كانت سكنية أو تجارية أو خدمية أو صناعية أو استثمارية، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة.

موعد بدء مهلة سريان إعفاءات غرامات التأخير

وبدأت مهلة سريان الإعفاء من غرامات التأخير اعتباراً من الخميس الماضي، الموافق 15 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وفي سياق متصل، ووفقا لما نشرته وزارة الإسكان في بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أشار المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى في تلك الحالات.

الحالات السارى تخصيصها

الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك مع توافر شروط الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

ولا تسري على الأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.