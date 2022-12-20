حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار ورياح على كل الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة، بداء من غدا الأربعاء حتى السبت المقبل الموافق 24 ديسمبر، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء رسميا، الذي ينطلق غدا.

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة، أشار خبراء الأرصاد، إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتشهد البلاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار على جنوب الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر حلايب وشلاتين، يومي الأربعاء والخميس، بينما تسقط أمطار يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على المناطق كافة خلال الفترة المذكورة.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء حتى السبت 24 ديسمبر، بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الأربعاء 21 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 22 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 23 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 24 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.