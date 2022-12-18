حالة الطقس غدا.. دافئ في القاهرة ممطر على السواحل الغربية

استقرار حالة الطقس غدا الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية بدءً من شمال البلاد مرور بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس معتدل ودافئ، في حين يسود طقس حار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

انخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق السريعة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، وجود انخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق السريعة بمدن القناة وشمال ووسط سيناء، والطرق الصحراوية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وذلك بسبب الشبورة الصباحية الكثيفة.

وتابعت الأرصاد الجوية، استمرار تكون السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، المصحوبة بسقوط الامطار الخفيفة بنسبة حدوث 20%، وهى أمطار لا تؤثر على الحياة اليومية.

درجات الحرارة غدا

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا 19-12-2022، ما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

- رأس حدربة 24 - 20