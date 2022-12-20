حالة الطقس غدا الأربعاء أول أيام الشتاء.. أمطار وشبورة وغيوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، الذي يوافق أول أيام الشتاء فلكيا، ومن المتوقع أن يسود غدا طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيفا على القاهرى الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن حالة الطقس غدا الأربعاء، أشار بيان الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وجنوب الوجه البحري، بينما تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدا الأربعاء

كما تتكون شبورة مائية صباحا، مع طقس غائم جزئيا على جميع الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء ما يلي:

- القاهرة 20 - 14

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 20 - 13

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 16

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 19 - 15

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 21 - 15

- الإسماعيلية 21 - 13

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 22 - 15

- شبين الكوم 22 - 15

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 15

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 18 - 15

- السلوم 17 - 14

- سيوة 21 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 15

- الطور 24 - 14

- كاترين 19 - 03

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 19 - 04

- طابا 19- 16

- نويبع 22 - 15

- حلايب 23 - 19

- شرم الشيخ 25 - 17

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 20 - 14

- بني سويف 21 - 13

- المنيا 20 - 10

- أسيوط 21 - 11

- سوهاج 22 - 12

- قنا 24 - 10

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 26 - 15

- الوادي الجديد 25 - 10

- أبو سمبل 26 - 13

- أبو رماد 27 - 18

- رأس حدربة 26 -17