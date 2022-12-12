«الأرصاد» تكشف موعد بداية فصل الشتاء جغرافيا: باق 9 أيام

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد بداية فصل الشتاء جغرافيًا، وذلك وفقًا للخرائط الجغرافية، موضحة أنَّه سيكون في 21 ديسمبر الجاري، أي بعد 9 أيام من الآن.

وقالت منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الشتاء لم يبدأ جغرافيا حتى الآن، ومازلنا في فصل الخريف، المعروف بتقلباته الجوية، ما بين منخفض بارد في طبقات الجو العليا، أو منخفض حار من الصحاري الشرقية والغربية، وهذا ما هو معروف عن فصل الخريف، الذي سيكون آخر أيامه 20 ديسمبر الجاري.

وأكّدت أنَّ أول أيام فصل الشتاء سيكون يوم الأربعاء 21 ديسمبر، مبينة أنَّه «خلال هذه الفترة ستشهد استقرارًا في درجات الحرارة، التي لن تختلف كثيرا بين فترات الصباح وفترات المساء، بل ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الفصل، عكس ما نشهده حاليا»

وأضافت منار غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا للخرائط الجغرافية الصادرة عن الأقمار الصناعية حتى الان ، حول السمات المناخية لفصل الشتاء 2022-2023، فإنَّها لن تختلف كثير عن السمات المناخية للشتاء الماضي.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان الأرصاد، ما يلي:

- القاهرة 24- 15.

- العاصمة الإدارية 24- 14.

- 6 أكتوبر 25 - 14.

- بنها 24- 15.

- دمنهور 24- 05.

- كفر الشيخ 23- 15.

- المنصورة 24- 14.

- دمياط 24 - 14.

- بورسعيد 25 - 14.

- الإسماعيلية 24- 12.

- السويس 24- 13.

- الزقازيق 24 - 14.

- شبين الكوم 24 - 14.

- طنطا 23 - 13.

- شلاتين 28 - 19.

- الإسكندرية 23 - 14.

- العلمين الجديدة 23- 13.

- وادي النطرون 24- 14.

- مطروح 23 - 14.

- السلوم 21 - 11.

- سيوة 24- 11.

- العريش 25- 12.

- رفح 24- 13.

- الطور 26- 14.

- كاترين 19- 05.

- رأس سدر 23- 13.

- نخل 25- 05.

- طابا 24- 14.

- نويبع 25- 14.

- حلايب 26- 19.

- شرم الشيخ 26 - 18.

- الغردقة 25 - 17.

- مرسى علم 26- 17.

- الفيوم 24 - 12.

- بني سويف 25- 10.

- المنيا 26 - 09.

- أسيوط 26 - 09.

- سوهاج 25 - 10.

- قنا 26 - 10.

- الأقصر 27- 11.

- أسوان 28- 12.

- الوادي الجديد 26- 11.

- أبو سمبل 26- 11.

- أبو رماد 26 - 19.

- رأس حدربة 27- 20.