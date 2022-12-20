إصابة 5 أشخاص هاجمهم ذئب في قرية السليمات بقنا

أصيب 5 أشخاص بجروح في قرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الثلاثاء، على إثر مهاجمة ذئب للقرية وعقرهم، و جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بوصول 5 أشخاص لمستشفى أبو تشت

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى أبو تشت المركزي، يفيد استقباله 5 أشخاص مصابين بعقر ذئب في أماكن متفرقة بجسدهم، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المستشفى استقبل كلا من: إسلام حسن عبدالحفيظ أحمد، طالب، مقيم بنجع خيرية بقرية رفاعة التابعة لمركز أبو تشت، مصابا بعقر ذئب في الفخذ الأيسر، ومحسن رجب تغيان علام، يبلغ من العمر 35 عاما، معلم بالأزهر، مقيم بقرية السليمات، مصابا عقر ذئب في القدم اليسرى، وبشار محمد أحمد رسلان، يبلغ من العمر 16 عاما، طالب، بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بنجع زيدان بقرية السليمات، مصابا بعقر ذئب في الفخذ الأيمن، ومحمد أبو المجد عبد الراضي أحمد، يبلغ من العمر 20 عاما، عامل، مقيم بقرية السليمات، مصابا بعقر ذئب في الأذن والصدر واليد اليمنى، وأميرة شحاتة عسران محمود، تبلغ من العمر 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية السليمات، مصابة بعقر ذئب في القدم اليسرى واليمنى.

الإجراءات الطبية والقانونية

وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.