حزب الاتحاد الديمقراطي: الحكومة تعاملت بأسلوب حضاري مع ملف جزيرة الوراق

علق حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، عن المؤتمر الصحفي للمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تطوير جزيرة الوراق، قالًا إن تعامل الحكومة حضاري للغاية، ومحاولات تنفيذ خطة تنمية جزيرة الوراق كانت منذ 2002.

بؤر للفساد يخرج منها نماذج شيطانية

وأضاف «ترك»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة extra news، أن مناطق مثل «مثلث ماسبيرو» قبل تطويرها كانت بمثابة بؤر للفساد يخرج منها «نماذج شيطانية» تتخطفهم الجماعات الإرهابية مثل الإخوان الإرهابية نظرا لأن هذه المناطق تفتقر لخدمات الصحة والتعليم.

وأشار إلى الحكومة «طولت بالها» في ملف تطوير جزيرة الوراق، ومنذ 4 سنوات حاولت مع سكان الجزيرة بكل الطرق لجعل حياتهم أفضل، ونقل سكانها للعيش في حياة كريمة، خاصة أن الجزيرة صعب الإمداد إليها وتطويرها، متابعا: «العيشة اللي عايشنها دلوقتي متعتبرش عيشة».

صرف 6 مليارات جنيه تعويضات

ولفت أن المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني صرح اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بأنه جرى صرف 6 مليارات جنيه تعويضات لسكان جزيرة الوراق حتى الآن لنقل حياة السكان بشكل أفضل مع هواء صحي في مدينة جديدة وتعليم أصح لإنهاء بؤر الفساد، والانتقال للجمهورية الجديدة بصورة أفضل.

ودعا أهالي جزيرة الوراق لزيارة مشروع تطوير مثلث ماسبيرو للاطلاع على مدى التقدم والتحضر الذي حدث في المنطقة، ومخصص برجين كاملين للسكان الراغبين في العودة من جديدة للمنطقة.

وأكد أن الحكومة مقدمة كل التسهيلات لسكان جزيرة الوراق ولا داعي للتعنت بشكل أكبر، متابعا: «عاوزين تاني أفضل من كدة إيه؟، اللي عاوز ياخد فلوس هياخد، واللي عاوز يفضل في نفس المنطقة بعد تطويرها هيفضل».