أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. متوسطة على تلك المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، إذ يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، أشار بيان الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وجنوب الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وتشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة غدا الأربعاء كما يلي:

- القاهرة 20 - 14

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 20 - 13

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 16

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 19 - 15

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 21 - 15

- الإسماعيلية 21 - 13

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 22 - 15

- شبين الكوم 22 - 15

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 15

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 18 - 15

- السلوم 17 - 14

- سيوة 21 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 15

- الطور 24 - 14

- كاترين 19 - 03

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 19 - 04

- طابا 19- 16

- نويبع 22 - 15

- حلايب 23 - 19

- شرم الشيخ 25 - 17

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 20 - 14

- بني سويف 21 - 13

- المنيا 20 - 10

- أسيوط 21 - 11

- سوهاج 22 - 12

- قنا 24 - 10

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 26 - 15

- الوادي الجديد 25 - 10

- أبو سمبل 26 - 13

- أبو رماد 27 - 18

- رأس حدربة 26 -17