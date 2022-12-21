تفاصيل العثور على جثة شاب مذبوحا داخل حقيبة سيارة في القاهرة الجديدة

كشفت تحريات المباحث، تفاصيل العثور على جثة شاب مذبوحا داخل حقيبة سيارة بدائرة مركز شرطة التجمع الأول في القاهرة، حيث تبين أن المجني عليه من مواليد الزقازيق ويقيم في منطقة العاشر من رمضان.

وأضافت التحريات بأن السيارة ليست ملك المجني عليه، بل يعمل عليها، ورجحت التحقيقات أن يكون ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، حيث تبين عدم العثور على أموال بحوزة القتيل.

ورجحت التحريات في الواقعة ارتكاب الجريمة من قبل متهمين التقوا المجني عليه بالعاشر من رمضان وطلبوا منه توصيلهم لمنطقة القاهرة الجديدة، وفي الطريق قام أحدهم بذبحه، وتابعت التحريات بأن المتهم الذي كان يجلس بجوار المجني عليه سيطر على السيارة بعد تسديد عده طعنات له، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين لاستكمال التحقيقات.

بلاغ بالعثور على سيارة مجهولة تسيل الدماء من حقيبتها

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع بلاغا من الأهالي بالعثور على سيارة متوقفة وتسيل من حقيبتها الدماء، وبالانتقال وفتح حقيبة السيارة تم العثور على جثة شاب بها جرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات، وبتفتيش السيارة والمجني عليه تبين العثور على بطاقة رقم قومي خاصة بالمجني عليه، وتبين أنه يدعى «زكريا.أ»، 21 عامًا، مقيم بالعاشر من رمضان.

تشريح الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، وطلبت استدعاء أسرته للسماع أقوالهم.