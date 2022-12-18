«التنمية الحضرية» لـ إيمان الحصري: لا توجد اشتراطات للتقديم على وحدات سكن داره

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع سكن «داره» يقدم الكثير من التسهيلات للمواطنين، إذ أن المواطن يستطيع الحصول على عدد من الوحدات السكنية دون اشتراطات، كما يستطيع القاصر أن يحجز بولي أمره: «يقدر أي حد يقدم في أي وقت ويحجز عدد الوحدات، ومعندناش اشتراطات خالص».

صديق: مساحة الوحدات تتراوح بين 100 لـ175 مترا

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن مساحة الوحدات السكنية بمشروع داره تتراوح بين 100 إلى 175 مترا، والـ100 متر في محافظة السويس في حدود الـ800 ألف جنيه، وفيه تفاوت في الأسعار بين المحافظات؛ فمثلا ذات الوحدة في المنصورة سعرها 2 مليون جنيه.

صديق: كل مشروع له إدارة وشركات صيانة وأمن

واستطرد: «كل مشروع له إدارة وشركات صيانة وأمن، وبنهتم دائما بماذا بعد، ولدينا إدارة مركزية في الصندوق لإدارة المشروعات القائمة، ودي حاجة مهمة جدا، وبنحافظ على اسم المشروعات اللي بيعملها الصندوق مثل أي مستثمر كبير في السوق سمعته مش باللي بيبنيه، لكن بما بعد البيع وإزاي يحافظ على الوحدات».

وأوضح أن الصندوق استعان بالكثير من الشركات ذات الأسماء القوية في السوق العقارية المصرية، حتى يحققوا سيطرة كبرى على المشروع من إدارة وصيانة وأمن وكل تلك النقاط المهمة.