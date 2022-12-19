«التنمية الحضرية» يوضح حالات إلغاء تخصيص وحدات «داره».. منها «مخالفة الشروط»

بدأ بنك التعمير والإسكان أمس، استقبال طلبات حجز المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع «داره»، الذي أعلن عنه صندوق التنمية الحضرية كأول طرح للصندوق، في إطار المبادرة الرئاسية التى تستهدف تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، حيث يشمل الطرح 9 محافظات على مستوى الجمهورية بمساحات وأسعار مختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حالات إلغاء تخصيص وحدات داره عقب الفوز بها، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن صندوق التنمية الحضرية.

حالات إلغاء تخصيص وحدات «داره»

الشروط العقارية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية، إلا بعد سداد كامل الثمن والحصول على موافقة كتابية من الصندوق وسداد المصروفات المقررة، ويجوز للصندوق إجازة التنازل عن الوحدة شرط الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها حتى تاريخ التصرف أو التنازل وسداد القسط التالي لتاريخ التصرف أو التنازل، إضافة إلى الرسوم التى يحددها الصندوق.

ويلغي التخصيص في الحالات التالية:

1- في حالة طلب المخصص له.

2- في حالة عدم استكمال نسبة 15% المنصوص عليها خلال الفترة المحددة من نظام سداد الوحدة.

3- في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات تخالف كراسة الشروط.

4- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الدفعات الربع سنوية.

5- التنازل أو التصرف في الوحدة دون الحصول على موافقة مسبقة من صندوق التنمية الحضرية.

6- تغيير الغرض المخصص له الوحدة دون الحصول على موافقة كتابية من الصندوق.

7- عدم إتمام إجراءات التعاقد واستلام الوحدة خلال شهرين.

8- في حال انقضاء شهرين من التاريخ الواجب سداد فيه دفعة مقررة أو أى رسوم.

*المبالغ التى يتم خصمها في حالة إلغاء التخصيص:

- إذا كان إلغاء التخصيص قبل الاستلام يتم خصم 1.5% من إجمالي قيمة الوحدة.

- أما في حالة فسخ التعاقد بعد استلام الوحدة يتم خصم نسبة 7% سنويا من قيمة الوحدة كمقابل حق انتفاع للوحدة.