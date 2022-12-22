حكاية مقتل ابن الحسينية أثناء نومه على يد صديقه.. «نكران معروف ومكالمة»

رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز الـ24 عامًا، كان شعلة من النشاط، يطمح أن يكون شيئًا مهما في المستقبل، يحبه الكبير والصغير، كثيرًا ما كان يفكر في مشروع يكسب منه الرزق حتى هداه تفكيره الى فكرة جمع الأعلاف من نواحي منطقتهم الحسينية وبيعها في نواحي القاهرة، وبالفعل وجد في الفكرة الخير والرزق الوفير، فاستمر في مشروعه وفكر في استئجار مخزن بمنطقة المرج في القاهرة، يجمع الأعلاف التي يحضرها من الحسينية به، ليوزعها في مناطق القاهرة.

مساعدة ابن بلدته في ظروفه المعيشية

وفى أحد الأيام قرر أن يساعد أحد أبناء بلدتهم في ظروفه المعيشية، من ناحية، وليعينه في عمله من جهة أخرى، خاصة أن هذا الشاب كان متزوج حديثًا ويتحمل أعباء الإنفاق على أسرته الجديدة ووالده، فأخذه معه الى القاهرة ليكون معه في كل خطواته.

وفى إحدى الليالي القاسية، قرر الشاب أن يقتل جاره الذي ساعده ومد له يد العون، وانتظر الفرصة السانحة أثناء نوم صاحب العمل، وراح يخنقه بقوة حتى لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة، من أجل بضع جنيهات.

وعندما تفاجئت الأسرة بالمكالمة الهاتفية أسرعت إلى القاهرة لاستلام الجثمان، وجرى نقله إلى مستشفى الحسينية المركزى بالشرقية، لإنهاء إجراءات الدفن، وهم يعتقدون أن سبب الوفاة حادث كما ادعى القاتل كذبًا.

شبهة جنائية في الواقعة

ونظرًا لأنه لا توجد جريمة كاملة، فبمجرد أن شاهد أمين الشرطة الموجود في نقطة المستشفى الجثة، حتى اشتبه في وجود شبهة جنائية، فأبلغ مباحث الحسينية، وسرعان ما انتقل الضباط، لتكشف حقيقة الواقعة، ويتبين أن سبب وفاة «زكريا. ف»، 23 سنة، ليس حادث تصادم كما ادعى صديق المجنى عليه، لكن هناك شبهة جنائية فى الجريمة.

وبإجراء التحريات والتقنيات الحديثة وبتتبع هاتف المجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة، استطاع رجال الشرطة كشف خيوط الجريمة والتوصل إلى أن المبلغ بالواقعة المدعو عبدالله، 23 سنة، صديق المجني عليه، هو من نفذ وقتل الضحية.

وتحركت مأمورية من رجال الشرطة، وضبطت المتهم وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وراح المتهم يعترف بتفاصيل جريمته، وكيف أنهى حياة صديقه خنقًا أثناء نومه من طمعًا في مبلغ مالي كان معه؛ إذ استغل نوم صديقه وراح ينهي حياته خنقًا، وحتى يهرب من جريمته ابتكر حيلة شيطانية عن طريق أن يخبر الأسرة بأن الضحية توفي فى حادث بالمرج، ظنًا منه بأنه سيهرب من العدالة.

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه.