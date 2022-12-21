مدير آثار الكرنك يكشف تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن الشمس مشرقة في الأقصر والجو رائع: «احتفلنا بظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك في أجواء مبهرة للغاية، وتمت الاحتفالات تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، ولأول مرة يشارك معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لرصد الظاهرة، فضلا عن مشاركة الفنون الشعبية».

الشمس ظهرت بوضوح شديد جدا

وأضاف مدير عام آثار الكرنك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «رغم وجود بعض السحب إلا أن الشمس ظهرت بوضوح شديد جدا، وكان هناك إقبال كبير لمتابعة الظاهرة بشكل جميل ومنظم للغاية».

رصد بعض الأجرام السماوية لاستغلال الظاهرة

وتابع مدير عام آثار الكرنك:«هناك احتفالات أخرى على هامش رصد الظاهرة، وبالأمس تم عقد ندوة ثقافية كبيرة في مكتبة مصر العامة شارك فيها علماء الفلك والمصريات لإبراز جمال الظاهرة والدرجة العبقرية التي بلغها المصري القديم في علوم الفلك والهندسة، وكان هناك رصد لبعض الأجرام السماوية لاستغلال الظاهرة، ويواكب الحدث مهرجان التحطيب في الأقصر».

سياح من جنسيات أمريكية وأوروبية

وتابع مدير عام آثار الكرنك «سياح من جنسيات أمريكية وأوروبية مختلفة حرصوا على التواجد لرصد الظاهرة، وهناك سياح عدلوا برنامجهم السياحي من أجل زيارة الكرنك ورصد الفعالية بداية من الساعة السابعة صباحا».