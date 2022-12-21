ضبط تاجر مخدرات أثناء بيع الحشيش في الزاوية بالقاهرة 

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، المعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته «فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,5 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول – سيارة مستأجرة».

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري، بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهل تحركاته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.