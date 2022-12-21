ضبط 450 طن سلع تموينية مخالفة في 6 مناطق بالجيزة

وجهت محافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة، لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين، من خلال حملات تمت على مدار شهر.

الحملات استهدفت الأسواق والمخازن السلعية

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، إلى أن الحملات استهدفت الأسواق والمخازن السلعية والمحال بمراكز البدرشين وأطفيح وأوسيم ومنشأة القناطر وحي بولاق الدكرور وأبو رواش والسادس من أكتوبر، وتمكنت من ضبط 450 طن سلع غذائية وتموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمه من قبل الدولة بحوزة مخالفين.

وقال المحافظ، إنه جرى ضبط 256 طن من السلع الغذائية الأساسية داخل مخازن غير مستوفية الاشتراطات الصحية وغير مدون عليها بيانات تفيد مصدر الحصول عليها، بقصد التجميع وبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وضمت الضبطية «قمح ، دقيق ، أرز، مكرونة، سكر، عدس فول، بسلة»، بالبدرشين وبولاق الدكرور والعمرانية والسادس من أكتوبر.

وضبط 70 طن دقيق بلدي مدعم بمركزي أطفيح وأوسيم من الحصص المخصص للمخابز البلدية، لإنتاج خبز بلدي بهدف بيعه في السوق السوداء، وعدم وصول الدعم لمستحقيه إلى جانب ضبط سيارة بمركز ومدينة البدرشين وبحوزتها 30 طن سكر تمويني مدعم بقصد بيعه في السوق السوداء والإضرار بالصالح العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 7 أطنان أسمدة وكيماويا محظور بيعها

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم ضبط 7 أطنان أسمدة وكيماويات مدعمة ومن المحظور، بيعها خارج وزارة الزراعة وذلك بأحد المخازن غير المرخصة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى ضبط نحو 200 ألف لتر من المواد البترولية داخل إحدى محطات البنزين غير المرخصة بأكتوبر وأبو رواش ومنشأة القناطر.

وتمكنت الجهود التموينية في مجال الغش التجاري، من ضبط 22.5 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة سلع غذائية بالهرم، شملت: «جبنة موزاريلا، كفتة، كبدة إسكندراني، مقطعات لحوم، استربس حار، جمبري مقشر»، كما تم ضبط نصف طن سمسم مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بالسادس من أكتوبر، و14.5 طن توابل ومكرونة ببولاق الدكرور داخل مخزن مواد غذائية، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية.

ضبط 12 ألف طبق بيض بغرض الاحتكار

وتمكنت الجهود التموينية، من ضبط بدال تمويني جمع 242 بطاقة تموينية و3 ماكينات صرف، بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، وذلك بالوراق وأطفيح، بالإضافة إلى ضبط 12 ألف طبق بيض بمخازن بنطاق الهرم والسادس من أكتوبر، بغرض الاحتكار والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومدون عليها علامة تجارية بدون أية فواتير ضريبة.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء، للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.