«الداخلية»: ضبط 81 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (81 قطعة سلاح نارى بحوزة 75 متهم) وذلك على النحو التالى:

رشاش جرينوف.

(12 بندقية آلية.

(9) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(57) فرد محلى.

(250) طلقة مختلفة الأعيرة.

(188) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50601) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(174) حكم جناية.

(16684) حكم حبس جزئى.

(3218) حكم حبس مستأنف.

(23376) حكم غرامة.

(7149) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (356) قضية مواد مخدرة بإجمالى (393) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,831كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (89,580 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,850كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,100كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,774 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (5,470 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (777 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (468 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (300 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (70 جرام).

عدد (6396) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشيكلات العصابية

ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (3) حوادث سرقة سيارات.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط (42) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط (15) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط (305) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها

إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (22614) مخالفة مرورية متنوعة

فى مجال فحص السائقين

فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.