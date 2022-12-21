القبض على 15 متهما بتجارة السلاح في أسيوط

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن عدة إيجابية.

ضبط 22 قطة سلاح

وجرى ضبط 22 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «7 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش - 8 فرد محلي – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 15 متهما، لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط عدد 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، أحرز خلالهم كمية من مخدر الحشيش، بحوزة 4 متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ونفذ 577 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.