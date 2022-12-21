الأمن يضبط تشكيلا عصابيا في الإسكندرية بحوزته مخدرات بقيمة مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تكوين 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، والترويج لها بنطاق محافظات «الإسكندرية – البحيرة – مطروح – الغربية».

ضبط المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين، قيادة اثنين منهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم «200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كيس بلاستيك يحوى كمية من كسر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - 9 هواتف محمول».

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم لها بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للترويج، والسيارتين لتسهيل تنقلاتهم، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية .